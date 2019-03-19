Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Министр труда заявил, что многодетных матерей, награждённых подвеской "Алтын алқа", выведут из общей очереди на получение жилья из госфонда, сообщили на informburo.kz.
18 марта министры труда, здравоохранения, образования и аким Астаны встретились с многодетными семьями. Глава Минтруда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев сообщил, что многодетные матери не будут стоять в общей очереди на получение жилья.
- Обладательницы "Алтын алқа" в общей очереди стоять не будут. Прорабатываем вопрос о создании отдельной очереди для многодетных матерей. Но это не сразу. Нужно посчитать, сколько денег потребуется. По поводу прописки (для получения жилья. – Авт.) – обязательно должна быть прописка. Такой закон, порядок. Сейчас совместно с МВД решаем этот вопрос, – рассказал он.
Глава Минтруда напомнил, что Президент поручил с 1 апреля ввести новые механизмы оказания АСП.
- В марте будут внесены изменения в Закон "Об адресной социальной помощи" и в правила "Об определении размера черты бедности". С 1 апреля критерий назначения помощи повысится с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в этом году. Ежемесячно на каждого ребёнка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи будет рассчитываться как и ранее, – сообщил Бердыбек Сапарбаев.
С 1 апреля при назначении АСП из совокупного дохода семьи также исключат пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награждённым подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также пособия по инвалидности для детей и стипендии.
- Рассмотрим на примере конкретной семьи, которая состоит из матери и четверых детей, не имеет дохода от трудовой деятельности, а только получает специальное государственное пособие многодетным семьям в размере 10 504 тенге (при назначении до 1.01.2018 года). Для этой семьи с учётом новых критериев назначенная АСП составит 103 945 тенге или вырастет на 63% по сравнению с размером АСП по действующей системе – 63 741 тенге, – пояснил министр труда.
По его словам, уровень доходов и минимальная заработная плата в некоторых регионах выше, чем средние по республике. Например, в Астане и Мангистауской области. Поэтому и размер АСП в этих регионах будет несколько выше.
- По Астане АСП составит 21 698 тенге. Если в этой семье будут студенты вузов или сузов, АСП будет платиться до достижения ими 23 лет, – подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.
Для роста доходов многодетных сельчан будут предоставляться государственные гранты на новые бизнес-идеи – 505 тысяч тенге на безвозвратной основе. Минтруда планирует в селе предоставить такие кредиты 15 тысячам многодетных семей.
- Также многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе будут предоставлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн тенге на развитие якорной кооперации. Для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. Также по отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы, – отметил министр.
С 1 июля 2019 года будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. 100 тысяч человек вместо прежних 31 183 тенге будут получать 41 578 тенге.
