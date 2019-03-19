Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала директор школы, несчастный случай произошел вечером 18 марта. – Ученица нашей школы, находясь у себя дома, по неосторожности выпала из окна пятого этажа. Видимо, виной этому послужила москитная сетка, на которую девочка облокотилась. К счастью, никаких серьезных увечий девочка не получила. Сейчас чувствует себя лучше и находится в общей палате, - сообщила руководитель учебного заведения. Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что подросток таким образом пыталась покончить с собой. – Попытка самоубийства произошла 18 марта около 11.30 в многоэтажном доме города Уральск. Подросток выпрыгнула из окна седьмого этажа и была доставлена в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 11.15. В 11.21 скорая была на месте. - С 7 этажа упала 13-летняя девочка. Она была доставлена в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы, - сообщили в пресс-службе облздрава. Состояние девочки в облздраве не уточнили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.