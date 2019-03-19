19 марта различные мероприятия, посвященные Наурызу, пройдут в парке культуры и отдыха «Деркул», СОШ №29, детском клубе «Ак желкен», СОШ №46, , СОШ №2, центре внешкольной работы, СОШ №14. Кроме того, 19 марта в 11.00 в городском выставочном зале по пр. Достык, 206/1 откроется выставка национальной казахской одежды и изделий. 20 марта мероприятия пройдут в библиотеке имени Горького, Желаевском центре внешкольной работы, СОШ №49, детском двором клубе «Болашак», СОШ №14. 21 марта в 11.00 на площади Первого Президента пройдет театрализованная концертная программа «Бақ береке-Наурызым!». В этот же день на площади Первого Президента в 19.00 состоится праздничный концерт. Также 21 марта в 10.30 концерты пройдут в Круглоозерном, Зачаганском и Желаевском сельском округах. 23 марта в 9.00 по ул. Ихсанова будет организована сельскохозяйственная ярмарка, а в 11.00 в городском парке культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.