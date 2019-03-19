Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что был зарегистрирован факт самоубийства. - Был найден труп мужчины. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - пояснили в пресс-службе полиции. В пресс-службе управления образования ЗКО подтвердили, что мужчина занимал должность директора колледжа в селе Калинино района Байтерек. - В данный момент ведется следствие. Обстоятельства выясняются, - сказала пресс-секретарь управления образования ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.