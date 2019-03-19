Как сообщили в пресс-службе акимата Атырау, по решению акима Алимухаммеда Куттымуратулы в этом году праздник будет проводиться не на семи площадках, как это было в прошлые года, а сразу на 12. Также в акимате сообщили, что в Атырау планируется установить рекордное количество юрт. - Мы планируем установить 45 юрт. На площади Султан Бейбарыса будет установлено 22 юрты, также мероприятия будут проходить и в сельских округах, - сообщили в акимате Атырау. Как стало известно, празднование начнется в 11.00 на площади Султан Бейбарыса. Горожанам будет представлено театрализованное представление, кроме того во время мероприятия гостей будут угощать наурыз коже и баурсаками. В 12.30 в областной филармонии им.Жанторина пройдет праздничный концерт. С 11.00 до 15.00 на главной площади Атырау пройдет спортивные состязания, а в 20.00 здесь же начнется гала-концерт с участием местных и казахстанских звезд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.