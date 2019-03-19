По словам очевидцев, мужчина продавал носки. Он хотел покончить жизнь самоубийством. - Мы не видели, как он себя порезал, а лишь услышали громкие крики прохожих и стоящих по соседству продавцов. Как оказалось, мужчина воткнул нож то ли в горло, то ли в рот себе. Мы сразу же побежали вызывать администрацию рынка и скорую помощь. Когда медики его забирали, он был еще жив, говорить не мог, был весь в крови и очень сильно хрипел, - отметили очевидцы. К слову, очевидцы рассказали, что мужчина был нервным продавцом, постоянно ругался и спорил с покупателями, бывало, доходило и до драк. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов в скорую поступил в 12.23. - Скорая прибыла на рынок "Мирлан" в 12.29. Раненый мужчина был доставлен в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в управлении здравоохранения ЗКО. - После того как обработали рану, его отправили на амбулаторное лечение.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.