Нурсауле Сайлауова подозревается в хищении 5,1 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ"

По данным департамента нацбюро по противодействию коррупции по Атырауской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима области и других должностных лиц.

- Экс-заместитель акима подозревается в получении взятки через руководителя отдела управления образования в сумме 5,1 млн тенге, то есть 15% от общей суммы договора в 34,1 млн тенге, от представителя ТОО за заключение договора на поставку мебели для столовых пяти школ-интернатов, - сообщили в нацбюро по противодействию коррупции.

Кроме того, экс-замакима в группе лиц с руководителями управления образования, КГКП «Методический центр управления образования Атырауской области» и другими похитил бюджетные средства в крупном размере на сумму 10 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы на приобретение услуг и материалов по договорам госзакупок из одного источника для проведения форумов путем обналичивания денежных средств через аффилированных ИП.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП г. Атырау. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.