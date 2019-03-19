19 марта в культурном центре "Деркул" была организована в честь праздника Наурыз выставка прикладного искусства, в которой приняли участие школы №12, №48, №49, спортивный клуб "Орал" и сельхозопытная станция, расположенная в поселке Деркул. По словам заместителя директора отдела творчества Дома культуры поселка Деркул Дианы Тюлешевой, они отмечают этот праздник каждый год. - С большим удовольствием ждем этот праздник. А в честь него проводим концерты, где артисты исполняют песни и танцы в национальных казахских костюмах. Также организовываем выставки, где участники могут показать свои лучшие работы из прикладного искусства. Стоит отметить, что на таких праздниках у нас выступают не только молодежь, но и маленькие детишки, которым исполнилось по 7 лет. Сегодня в честь Наурыз будут проходить спортивные конкурсы, после чего самым активным будут выданы призы. Также мы организовали Наурыз - дастархан, где будут угощать всех желающих гостей национальными блюдами бауырсаками и наурыз коже, - пояснила Диана Тюлешева. Кроме того, заместитель директора отдела творчества Дома культуры поселка Деркул отметила, что Наурыз ассоциируется у всех с новым годом. - Знаете, приятно смотреть, когда местные жители приходят с хорошим настроением и поздравляют друг друга. Такие праздники сплачивают наш народ, - отметила Диана Тюлешева. По словам жительницы поселка Деркул Айданы, они пришли отпраздновать Наурыз всей семьей. - Несмотря на то, что сегодня еще не выходной, мы вместе с детьми пришли посмотреть концерт. Тут весело, приятная атмосфера и отличное настроение, - отметила Айдана. Стоит отметить, что отпраздновать Наурыз пришли десятки местных жителей, которые охотно фотографировались на свои телефоны.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.