За 2018 год было выдано 27 197 водительских удостоверений, из них впервые 5 827, через портал электронного правительства получили водительское удостоверение 400 человек. За 2 месяца 2019 года выдано 2 952 водительских удостоверений, впервые – 361.

На базе одной из городских автошкол сотрудники отдела регистрационно-экзаменационных работ УАП ДП ЗКО провели конкурс среди преподавателей 8 городских автошкол. - Обычно при сдаче экзаменов на знание ПДД кандидатами в водители учитывается в первую очередь правильность ответов, а потом время. Но сегодня, так как соревновались профессионалы, почти все ответы были верными и учитывалось время, за которое решали тесты участники конкурса, - говорит госинспектор отдела регистрационно-экзаменационных работ УАП ДП ЗКО капитан полиции Алмат Искаков. Практически все участники ответили на вопросы без ошибок, но лучший результат по наименьшему количеству затраченного на ответы время показал преподаватель автошколы «Тлек» Андрей Клонюк. Второе место занял преподаватель автошколы «Орал» Игорь Красников и третье место занял преподаватель автошколы «Учебно-профессиональный комбинат» Максим Сабыров. - В будущем планируется также организовать конкурс среди курсантов автошкол, но именно среди тех, чьи преподаватели сегодня участвовали в конкурсе. Ведь даже если ты сам специалист и ответил на все досконально, а твои ученики заняли последнее место по знаниям правил дорожного движения, то это серьезный повод о пересмотре своих методов обучения, - говорит старший инспектор отделения обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности ОМПС УП г. Уральск майор полиции Динара Абдулкаликова. В сухую погоду второй частью программы станет фигурное вождение транспортного средства. Здесь курсанты автошкол покажут свои водительские навыки, выполняя такие элементы вождения: «змейка задним ходом», «коридор задним ходом», «круговое движение» и иные элементы. По итогам конкурса победители получили кубки и грамоты.