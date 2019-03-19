Абзал Адилов вот уже четвертый месяц страдает сильной аллергией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Абзала Адилова, у него все хорошо. Он взял в ипотеку однокомнатную квартиру в Уральске. Три месяца назад у него родился сын Алпамыс. - Год назад мне помогли в акимате трудоустроиться, до сих пор я работаю охранником в ТОО "Квант" и получаю зарплату 63 тысячи тенге. Из них 43 отдаю за ипотеку, а остальное - за коммунальные услуги и питание. Инвалидность мне не дают, говорят, мол, что одна почка есть, вот как она не будет функционировать нормально, тогда и получишь инвалидность, - рассказывает Абзал Адилов. - Но с 16 декабря я заболел. У меня по всему телу пошла сыпь, очень сильный зуд, особенно по ночам. Таблетки уже не помогают. Абзал Адилов прошел обследование в Уральске, теперь ему необходимо 300 тысяч тенге на лечение в Самаре. - Я обследовался здесь, мне сказали, что это пищевая аллергия, однако аллерген не выявлен. Теперь я хочу съездить в Самару, пройти обследование. Но сами понимаете, у меня совсем не хватает на это денег, а так мучиться уже четвертый месяц невозможно. Я хотел попросить помощи у жителей, может, они смогут мне помочь деньгами, - просит Абзал Адилов. Между тем, возможно, парню предстоит операция по удалению желчного пузыря. - Еще мне поставили диагноз - полипы в желчном пузыре. Теперь в апреле надо будет повторно сдать все анализы, думаю, после этого меня направят на операцию по удалению, так как полипы неизлечимы, - отметил Абзал. Если вы желаете помочь парню, можете позвонить по номеру телефона +7 707 588 64 95. Или перечислить денежные средства на карточку Каспий Голд 5169 4931 1432 0750. Напомним, в октябре 2017 года Абзал АДИЛОВ отдал свою почку Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. Однако у него возникли проблемы с трудоустройством. Как оказалось, около года ему нельзя было поднимать более 5 килограммов, по своей профессии он работать не мог, а на бирже вакансий охранника не было. По словам Абзала, после выхода статьи о нем, его вызвали в акимат города и предложили работу охранником. В июле этого года Абзал Адилов женился. Избранницей Абзала стала девушка из Шымкента по имени Айгерим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  