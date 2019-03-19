Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала директор городской поликлиники №1 Светлана Ермеккалиева, их поликлиника обслуживает порядка 70 тысяч человек. - По свободному прикреплению населения к нам добавилось около двух тысяч человек. Помимо нашего главного здания имеются филиалы в Деркуле, Маштаково, Ветелках и фермерском хозяйстве "Кардон". На территории города есть филиал по пр. Евразия, 35 и реабилитационное отделение, которое было открыто отдельно от поликлиники. В поликлинике на сегодняшний день насчитывается 84 врача, 225 медсестер и прочего персонала, - пояснила Светлана Ермеккалиева. Также директор городской поликлиники №1 рассказала, что у них произошли некоторые изменения. - Мы внедрили электронное табло, чтобы поликлиника была без очередей. Пациент пришел, заранее записался, взял свой номерок и в течение 15 минут он ожидает, потом высвечивается его номер над кабинетом, и он заходит к врачу. Еще внедрили МИС - программу, где все амбулаторные бумажные карты были переведены в электронный формат. На сегодняшний день у нас 100% введение электронной карты. Могу отметить, что это удобно, во-первых, вся информация о пациенте сохраняется на носителе, и если он хочет узнать о себе и о записи в электронной карте, то может через личный кабинет в egov зайти и посмотреть. Также пациент может обратиться в любую другую поликлинику, диспансер или стационар, его данные будут отражаться в системе, ему не придется таскать с собой кипу бумаг, - сообщила Светлана Ермеккалиева. Также было введено мобильное приложение, при помощи которого пациенты могут записаться к врачу не выходя из дома. - В этом году мы участвуем в пилотном проекте "Онконастороженность". Пациенты, приходя в поликлинику, обязаны пройти доврачебный кабинет. В этом году в таких кабинетах было выявлено три пациента с онкозаболеваниями, у всех у них рак молочный железы. И еще 150 человек с "предраком", то есть те пациенты, у которых есть предрасположенность к онкозаболеванию, - пояснила Светлана Ермеккалиева. Стоит отметить, что за период прошлого года было выявлено 7 онкобольных в доврачебных кабинетах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.