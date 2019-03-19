Иллюстративное фото из архива "МГ" Сельчанин выстирал белье и развесил на улице. В это время его сосед прибирался у себя во дворе и поджег сухостой. Копоть пошла, что называется, знатная. Соседи поругались, тот, кто постирал белье, подал в суд на "загрязнителя атмосферы". На днях Махамбетским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении того самого гражданина по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан "Мелкое хулиганство". В суде правонарушитель раскаялся и обещал больше не жечь траву, пока сосед стирает белье, то есть "не повторять подобные поджоги". Суд приговорил его к штрафу 12 625 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.