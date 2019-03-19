Выставка прикладного искусства проходит в выставочном зале по пр. Достык. Организатором выступил городской отдел культуры и развития языков. – Сегодня мы приглашаем всех горожан посетить нашу выставку, в которой принимают участие 10 мастеров. Основная наша задача - показать национальный казахский колорит. Сейчас национальная одежда пользуется большим спросом. Кроме одежды вниманию посетителей были представлены украшения, войлочные изделия, предметы быта, музыкальные инструменты, - рассказала художественный руководитель дома культуры молодежи Кенжегуль Ахметова. Как рассказали участники выставки, национальная одежда пользуется большим спросом среди молодежи. Если раньше камзолы с орнаментами одевали только на празднование Наурыза, то сейчас уральцы предпочитают красоваться в одежде с национальными орнаментами на свадьбах, семейных мероприятиях, презентациях и даже в повседневной жизни. – Нашу одежду везде воспринимают с восторгом. Когда мы были на этонофестивале в Эмиратах, от наших изделий люди просто не отходили с утра до вечера. Сами арабы были удивлены красотой, колоритом и яркостью нашей одежды. К нам поступает много заказов не только от казахстанцев, но и от иностранцев. Они приобретают изделия в подарок. Даже при пошиве современной одежды многие просят включить в оформление какой-то элемент в форме орнаментов. Среди наших заказчиков есть организации, артисты, представители шоу-бизнеса, - отметила руководитель дома моды Жулдыз Куспанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.