Микрорайон Умит или ПДП-2 поселка Деркул начали обживать в 2011 году. За это время здесь появились свет, вода, но вот с дорогами дело обстоит гораздо хуже. Весной по ним проехать невозможно, поэтому Роман Клименко и оставил машину на главной улице. Наутро пришел и увидел, что три колеса украли за ночь. - Я в 20.00 поставил машину и ушел домой. Проехать до дома было нельзя из-за снега и грязи. Утром вернулся и увидел, что три колеса украли. Ущерб составил 50 тысяч тенге, - отметил потерпевший. На место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели место происшествия и составили протокол. - Это не первый случай краж колес в поселке. В этом микрорайоне не установлены видеокамеры. Людям нужно самим организовать ночное дежурство в том случае, если они оставляют машины на дороге, - сказал сотрудник полиции Ернар Еламан. В отделе пассажирского транспорта и автодорог заявили, что после наступления теплой погоды в микрорайоне будет начат текущий ремонт дорог. - У нас составлена проектно-сметная документация на ремонт 48 улиц в ПДП-2. Проект оценивается в сумму 3,5 млрд тенге. В этом году мы начнем работы по строительству дорог. Охватим улицы, где проходит общественный транспорт, - отметил и.о руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Айдар Менеев. Ориентировочный срок завершения работ - 2020 год. А пока людям пообещали сделать текущий ремонт дорог после схода снега.