Кажкенов Есмухан Кайыржанулы - в 1990 году закончил Карагандинский техникум физической культуры и спорта. В 1995 Карагандинский государственный университет. Юрист по образованию. Полковник запаса, ветеран войны в Афганистане. В 1993-1995 годы работал помощником прокурора Махамбетского района. 1996-1997 годы - старший следователь государственного следственного комитета (ГСК) по Махамбетскому районному отделу, старший следователь ГСК управления по Атырауской области, занимался расследованием экономических и уголовных преступлений. 1997-1998 годы – старший следователь по тяжким преступлениям департамента ГСК по Атырауской области, старший следователь ОВД г. Атырау. До 2001 года в работал на разных ответственных должностях отдела внутренних дел Атырау. В 2001 году Есмухан Кажкенов был назначен заместителем начальника следственного управления ДВД Атырауской области, начальник Следственного отдела. В 2016 году приказом министра МВД РК был уволен в запас. В общей сложности, в правоохранительных органах Есмухан Кажкенов проработал более 20 лет.​ ​

Фото предоставлено пресс-службой акима Атырауской области - Распоряжением акима области Кажкенов Есмухан Кайыржанулы был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области, - сказал Нурлан Ногаев. - Вы имеете большой опыт работы в правоохранительных органах. Наработанный опыт позволит вам выполнять поставленные перед вами задачи. Перед управлением стоят​ важные вопросы по взаимодействию органов управления по мобилизационным вопросам. Эта важное направление в вашей деятельности. Основной функцией управления является оказание содействия местным органам военного управления в их работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Также данный орган участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений на территории области.