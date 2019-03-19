По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем 3 градуса тепла, ночью -7. В Атырау также переменная облачность, днем 11 градусов выше нуля, ночью +3. В Актобе ожидается переменная облачность, +4 градуса днем и -3 градуса ночью. В Актау переменная облачность, днем 10 градусов тепла, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.