Фото из архива "МГ" -Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента, – сказал Назарбаев. По закону полномочия главы государства переходят к председателю Сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.