Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в рамках ОПМ «Участок» участковыми инспекторами полиции ДП Актюбинской области осуществлен обход свыше 65 тысяч квартир многоэтажных домов и более 67 тысяч частных домов, выявлено 129 съемных квартир. - Также с начала мероприятия сотрудниками полиции пресечено свыше 6 тысяч административных правонарушений, в том числе 553 факта мелкого хулиганства, 302 нарушения в быту, за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения задержано свыше 1000 лиц, все правонарушители привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. По месту жительства было проверено около 4 тысяч подучетных лиц, поставлено на учеты ОП 400 лиц, в том числе 302 семейных дебошира. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.