Ювелирный бренд представляет первую авторскую коллекцию украшений и посвящает ее казахстанкам – хрупким и сильным, нежным и независимым, таким разным и по-особому прекрасным. Невероятным женщинам, которые являются главным богатством нашей многонациональной страны. Чтобы передать идею разнообразия в красоте, бренд объединил в новой коллекции белое, красное и желтое золото. Украшения были изготовлены по собственным эскизам на лучших заводах Европы, во-первых, чтобы получить изделия исключительного качества, а во-вторых, чтобы подчеркнуть, что женская красота в Казахстане – это потрясающий микс европейских и азиатских идеалов. Среди новинок Evelita – элегантные подвески на тонких цепочках и изысканные колье будто со звезд Голливуда с Красной дорожки «Оскара», небольшие серьги-пусеты и крупные эффектные серьги для высоких причесок, деликатные браслеты с камнями для любительниц изящных аксессуаров и массивные цепи для девушек с характером. Все изделия прошли проверку в казахстанской пробирной палате. Лицами эксклюзивной коллекции стали сразу несколько разных девушек – среди них такие, как популярная Инстаграм-дива Мадлен @_m_a_d_l_e_n , так и не известные широкой публике клиентки Evelita. Каждая красива по-своему! Новые украшения Evelita хороши тем, что их можно носить не только на торжественных мероприятиях, но и каждый день. Они не потеряются на фоне роскошного вечернего платья и преобразят обычные джинсы с рубашкой или свитером. Главное – уже сейчас новинки можно купить с новогодними скидками! Количество уникальных изделий ограничено. Ювелирные салоны Evelita можно найти в Уральске: ТЦ «Атриум», ТРК «City Center», ТЦ «Asia Mall», ТЦ «Алем Плаза» В Аксае: ТРЦ «Жарсуат» и ТЦ «21 век». В Актобе : БЦ «Мир», ТЦ «Керуен». Новости Компаний.  