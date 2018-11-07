Чтобы передать идею разнообразия в красоте, бренд объединил в новой коллекции белое, красное и желтое золото. Украшения были изготовлены по собственным эскизам на лучших заводах Европы, во-первых, чтобы получить изделия исключительного качества, а во-вторых, чтобы подчеркнуть, что женская красота в Казахстане – это потрясающий микс европейских и азиатских идеалов.Среди новинок Evelita – элегантные подвески на тонких цепочках и изысканные колье будто со звезд Голливуда с Красной дорожки «Оскара», небольшие серьги-пусеты и крупные эффектные серьги для высоких причесок, деликатные браслеты с камнями для любительниц изящных аксессуаров и массивные цепи для девушек с характером. Все изделия прошли проверку в казахстанской пробирной палате.Лицами эксклюзивной коллекции стали сразу несколько разных девушек – среди них такие, как популярная Инстаграм-дива Мадлен @_m_a_d_l_e_n , так и не известные широкой публике клиентки Evelita. Каждая красива по-своему!Новые украшения Evelita хороши тем, что их можно носить не только на торжественных мероприятиях, но и каждый день. Они не потеряются на фоне роскошного вечернего платья и преобразят обычные джинсы с рубашкой или свитером.Главное – уже сейчас новинки можно купить с новогодними скидками! Количество уникальных изделий ограничено.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.