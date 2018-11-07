По словам акима Западно-Казахстанской области, в связи с увеличением количества жителей города Уральск в городе ведутся масштабные работы по созданию комфортных условий для проживания. - Процесс урбанизации идет очень активно. По итогам прошлого года в городе зарегистрировано 336 тысяч жителей. Ежегодно эта цифра увеличивается. Поэтому строительство нового микрорайона "Акжайык" как никогда к месту. В генеральном плане указано, что он будет занимать площадь 450 гектаров, свыше 150 многоэтажных домов, социальных объектов, школ, детских садов будет построено. Построен будет новый мост, которому мы уже обеспечили финансовые средства. По предварительным расчетам, в ближайшие годы количество жителей вырастит до 500 тысяч человек. Поэтому мы сейчас готовим инфраструктуру, расширяем дороги, мосты. Чем раньше сделаем, тем лучше, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким области также отметил, что модернизация уральского аэропорта является основной задачей для руководства области. - На этой неделе вышло постановление правительства о передаче терминала аэропорта государству. Теперь мы имеем полное право выделить деньги и приступить к ремонту терминала. Все это мы делаем для удобства наших жителей, приезжающих к нам туристов и инвесторов. Мы открыли новые рейсы в Москву, во Франкфурт. Все это создает привлекательность нашего региона, как западных ворот Казахстана. Наш город не какой-то провинциальный, он является европейским городом Казахстана. Мы должны соответствовать этому статусу. Для этого у нас есть образованные граждане, - отметил аким области. Следует отметить, что здание Уральского аэропорта было построено в 1972 году. Ранее из республиканского бюджета было выделено порядка семи миллиардов тенге на ремонт взлетно-посадочной полосы. Реконструкция, предусматривающая удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы, завершилась в 2015 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.