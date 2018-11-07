Трагедия произошла 3 ноября. По словам матери первоклассницы, примерно в час дня девочка начала жаловаться на головные боли. Резко у ребенка поднялась температура до 39,6 градуса. Родители позвонили в скорую помощь. - Диспетчер посоветовала дать жаропонижающее. Мы дали парацетамол, но температура не сбилась. У Инжу начались судороги, а скорая все не ехала. Мы без конца набирали их, а они уже скидывали нас, - рассказывает мать умершей девочки Динара Баймагамбетова. Бригада медиков добралась до них спустя 49 минут. Но спасать было уже некого. Ребенок умер. Сегодня, 7 ноября, в управлении здравоохранения Актюбинской области экстренно созвали брифинг по случаю ЧП. Чиновники от здравоохранения говорят, что случившееся – вина сотрудников скорой помощи. Стоит вопрос об увольнении диспетчера и главврача станции 103. Официальная причина смерти ребенка – механическая асфиксия, западение языка. - Действительно, имела место задержка выезда скорой неотложной помощи. Причиной стали два фактора. Первый – это человеческий, так как при первом обращении диспетчер при указании причины не отметил слово «высокая температура». Поэтому вызов попал в низкую четвертую категорию. Второй фактор – неправильный указан адрес был, - заявила заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова. В данный момент создана независимая комиссия. Многодетная мать требует теперь наказать виновных. Динара Баймагамбетова сообщила, что в 2011 году при подобных обстоятельствах она потеряла 5-летнюю дочь. Всего семья воспитывает 8 детей. Стоит отметить, что в настоящее время в мессенджере WhatsApp распространяется аудио и видео, на котором снят приезд скорой помощи к маленькой Инжу. В аудиозаписи говорится, чтобы детям не давали "Кириешки" и прочие китайские снэки, поскольку ребенок умер, отравившись ими.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.