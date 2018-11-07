ГУ «Областной кардиологический центр» Управления здравоохранения ЗКО был открыт в 2003 году на базе бывшего санатория – профилактория «Мелиоратор» и расположен по адресу: г. Уральск, поселок Деркул, с площадью –3,5 га. Проведена реконструкция и капитальный ремонт здания. С января 2009 года ГУ «Областной кардиологический центр» приобрел статус ГККП «Областной кардиологический центр». С июля 2011 года ГККП «Областной кардиологический центр» приобрел статус ГКП на ПХВ. «Областной кардиологический центр». В феврале 2009 года на базе ГККП « Областной кардиологический центр» открыто кардиохирургическое отделение на 20 коек, оснащенное современным медицинским оборудованием и укомплектовано квалифицированными кадрами. В отделении выполняются ВСМП: коронарография, ангиография, стентирование, аортокоронарное шунтирование.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Алтай КУЛЬГИНОВ, выступая на сессии маслихата, отметил, что руководству области предстоит масштабная работа по улучшению качества здравоохранения. - Буквально вчера я посетил кардиоцентр. Там наши пациенты лечатся в коридорах, мест не хватает. Понятно, что сердечно-сосудистые заболевания находятся на передовых позициях, на которые мы обязаны обращать внимание. Поэтому мы запланировали построить дополнительный корпус для кардиоцентра с современным оборудованием, соответствующим всем международным стандартам. Это намного облегчит ту участь, которую выполняют наши врачи. А наши врачи выполняют очень большую работу. Представляете, приходит человек с больным сердцем и ему еще приходится лежать в коридоре, - возмутился аким области. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, на следующей сессии областного маслихата будет представлен проект нового корпуса. Выяснилось, что с января 2018 года в области был запущен пилотный проект по переходу к цифровому безбумажному ведению медицинской документации и 108 отчетных форм из 121 переведены на безбумажный формат. А оставшийся формы, по словам акима области, будут переведены в электронный формат до конца года.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.