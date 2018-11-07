В новом кабинете предприниматели совершенно бесплатно смогут получить консультации по 8 видам бизнес-услуг. Это услуги по налоговым, бухгалтерским, юридическим и таможенным вопросам, маркетингу, сопровождению проектов, государственно-частному партнерству и IT-технологиям. - Кабинет будет пользоваться спросом у целевой аудитории. С начала года в центры поддержки предпринимательства по области обратилось свыше 1 600 предпринимателей. Им предоставлено более 1 800 услуг. Среди них наиболее востребованы услуги по бухгалтерии и маркетингу, - рассказал директор палаты предпринимателей Атырауской области Абдолла Идресов. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Консультировать субъектов бизнеса будут два сотрудника палаты предпринимателей Атырауской области. График работы – пять дней в неделю. Кабинет расположился на первом этаже рынка «Коктем» в бутике №36. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК