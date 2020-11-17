"С начала 2015 года в спецкомиссию финрегулятора по всей стране поступило 5168 жалоб на отказ банков в рефинансировании ипотеки, из них: правомерных отказов – 2650; неправомерных (банки превысили полномочия) – 760; заём подлежит рефинансированию с учётом изменений в программе и новых социальных критериев – 1688; на рассмотрении остаётся – 70", – говорится в сообщении.

760 неправомерных отказов в рефинансировании ипотеки выявили во время рассмотрения жалоб заёмщиков, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).Начальник управления региональных представителей по городу Алматы АРРФР Салима Джурунова сообщила, что в этом году в программу были внесены изменения, которые касаются поддержки социально уязвимых слоёв населения. Им банки дают возможность уменьшить долговую нагрузку. - Сейчас в работе комиссии около 70 заявлений, это та категория людей, которая заново получила заключения медицинских организаций, органов социальной защиты и опеки и так далее, в каждом отдельном случае – свои обстоятельства. Эти жалобы сейчас рассматриваем, учитываем жизненную ситуацию каждого отдельного заёмщика, – рассказала Салима Джурунова. Она добавила, что не все банки охотно включают человека в социально уязвимую категорию. Для того, чтобы доказать своё право на это, заёмщик по закону может обратиться в суд. - Агентство готово и всегда выступает на стороне заявителей, поэтому один из вариантов работы комиссии – переговоры с участием банка-заявителя и представителя наших структур в регионах. Мы выясняем, почему банк отказывает заявителю в рефинансировании, несмотря на решение комиссии. Большая часть отказов решается в пользу ипотечника. Если же вопрос не решился, заёмщик вправе обратиться непосредственно в суд, далее агентство выступает на стороне заёмщика и полностью поддерживает его в суде, – отметила Салима Джурунова. Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов действует в стране с начала 2015 года. В ней участвуют 18 банков и три ипотечные организации.