7,9 тысяч бутылок алкоголя изъяли в Мангистауской области

По информации департамента госдоходов по Мангистауской области, за первое полугодие 2024 года было проведено восемь тематических проверок.

- В результате проверок выявлены налогоплательщики, не имеющие лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции, изъято 7 905 единиц алкогольной продукции, - сообщили в ведомстве.

В департаменте госдоходов напоминают, что продажа алкогольной продукции без лицензии строго запрещена законом, и в соответствии со статьей 463 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф с конфискацией предметов орудия совершения административных нарушений:

на физических лиц в размере 15 МРП – 55 380 тенге;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 25 МРП – 92 300 тенге;

на субъектов среднего предпринимательства в размере 40 МРП – 147 680 тенге;

на субъектов крупного предпринимательства в размере 150 МРП– 553 800 тенге.

В случае повторения правонарушения в течение 1 года размер штрафа увеличивается в два раза.