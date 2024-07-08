Столкновение двух автомашин произошло около 22:00 седьмого июля.

- В 22:00 поступил вызов о факте ДТП на трассе Атырау-Уральск возле села Тайпак. Зафиксирована четыре факта смерти до приезда бригады 103. Кроме того, пострадали два человека. Один из них - мужчина примерно 50 лет - отказался от осмотра и госпитализации. Второй мужчина 1966 года рождения транспортирован в больницу села Тайпак. Он был осмотрен, оказана необходимая медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.