160 тонн мешков с грунтом вывезли с набережной в Атырау

По данным оперштаба по Атырауской области, 5 июля жители, неравнодушные к чистоте природы родного края, вышли на субботник.

В период подготовки к паводкам в регионе наполнили песком и уложили около пяти миллионов мешков для защиты берегов реки Урал от подтопления.

Теперь в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» защитные дамбы на набережных разбирают, а мешкотары вывозят за город.

⁃ В общей сложности в очистке набережной от мешков принимают участие 160 человек из нашего коллектива. Также задействована спецтехника - три экскаваторы, два КамАЗ, один самосвал. Разбираем дамбы, построенные здесь 3 месяца назад, приводим набережную в порядок, - рассказал президент АО «Атырау Жарық» Мейрбек Губашев.

В рамках субботника вся набережная реки Жайык была разделена на 16 участков. За каждым был закреплен свой координатор, который отвечал за свой участок.

По итогам акции с набережной рабочие вывезли 160 тонн грунта. Инертный материал высыпали в песчаные карьеры, откуда он и был извлечен ранее.



