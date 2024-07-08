Все больше жителей Казахстана обращает внимание на криптовалюты. Главная криптовалюта биткоин к доллару постоянно растет, поэтому хранить деньги в цифровом виде становится выгоднее. Часто возникает вопрос, можно ли купить товары или получить услуги в Казахстане, использовав для этого биткоины или другую крипту.

Как купить товары за крипту в Казахстане

Официальной денежной единицей на территории республики является тенге. Поэтому все сделки по покупке или продаже товаров осуществляются только с помощью официально установленной валюты.

В то же время биткоин и другие виды крипты имеют финансовую силу. Просто для этого их нужно перевести в тенге. Для такой операции нужно использовать только официальные биржи, получившие соответствующую лицензию.

Такие сервисы отличаются предельно простым интерфейсом, который будет понятен для владельца цифровых накоплений. Существует масса вариантов, где можно обменять токены на тенге, при этом минимальная сумма для покупки или продажи составляет 1-10 долларов.

Каждый из таких сервисов хочет привлечь новых клиентов, поэтому предлагает очень выгодные условия сотрудничества. Например, одни биржи предлагают возможность обмена всех разрешенных на территории токенов, другие – низкую комиссию за свои услуги, третьи – интересные бонусы для своих клиентов.

Таким образом, для покупки товаров или получения услуг необходимо обменять криптовалюту на тенге, и только после этого осуществлять сделку. Процесс перевода крипты в тенге занимает считанные минуты.

Нужно лишь иметь аккаунт на одной из легальных криптовалютных бирж, чтобы не было проблем обменивать их на национальную валюту. Владельцы цифровых накоплений в большинстве случаев имеют такие аккаунты.

Покупка товаров в иностранных интернет-магазинах

Что касается покупок товаров в зарубежных интернет-магазинах, то здесь нет никаких ограничений по использованию криптовалют. Если интернет-магазин или другая компания предлагает услугу/товар за биткоины, эфиры или другие виды крипты, можно смело использовать цифровые накопления для оплаты.

В странах Европы и Азии очень много компаний, которые готовы к такому виду оплаты. Наличие криптовалюты в кошельке открывает доступ к покупке:

продуктов питания;

одежды и обуви;

электроники;

сельскохозяйственной техники;

недвижимости;

авиабилетов;

путешествий;

транспортных средств.

Кроме того, в некоторых странах можно за криптовалюту арендовать коммерческую недвижимость, транспорт. Многие учебные заведения в Европе предлагают оплату обучения за биткоины, а также можно покупать абонементы в фитнес-клубы и другие развлечения.

Денежная система продолжает трансформироваться. Если раньше нужны были доллары, тенге или другие популярные валюты, то сейчас для этого используются цифровые активы.

Законодательство Казахстана не запрещает покупку товаров за крипту в других странах, но для таких операций внутри страны необходим обмен токенов на тенге. Обмен осуществляется в кратчайшие сроки, а комиссия бирж практически неощутима.