Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 31 мая на автодороге Акжар-Косенбай была остановлена автомашина ВАЗ 21103 под управлением жителя Уилского района 1997 года рождения, который был в нетрезвом состоянии легкой степени. Ранее данный водитель был лишен прав управления автомашиной. Мужчина водворен в ИВС районного отдела полиции. - 1 июня в Актобе на пересечении улиц Пожарского и Рыскулова была остановлена автомашина «Фольксваген Пассат» под управлением 20-летнего актюбинца. Мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения будучи ранее лишенным водительских прав. Водворен в ИВС управления полиции. Всего с начала года на территории Актюбинской области по статье ст. 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами в алкогольном опьянении) установлено 82 факта, - рассказали в пресс-службе полиции. Полицейские напоминают, что согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, ранее лишенных права управления ТС, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права управления ТС.