Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по ст. 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой"на основании заявления обманутого гражданина. В ДЭР сообщили, что заявитель просил привлечь к уголовной ответственности человека, который через WhatsApp распространял объявление о 100% доходности вложенных средств в проект под названием «Лидер» в течение 10 дней. Заявителем вложена сумма - 55 000 тенге. Однако вознаграждение в размере 100% он так и не получил. - Следует, отметить, что главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты и исчезает со всеми деньгами. Если вы стали жертвой такой деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «Лидер» просим обратиться в департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7(7112)53-84-27», - заявили в ДЭР. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.