Цель программы "Енбек-Балапан" заключается в том, чтобы безработные и малообеспеченные категории граждан занимались разведением птицы, при этом открывая свое дело. Которое со временем будет приносить прибыль. - Данная программа, я считаю, станет полезной для жителей Шынгырлауского района. Она позволит многодетным и малообеспеченным семьям открыть свое дело. Я давно занимаюсь разведением домашней птицы. Птицеводство по силу всем, самое главное чтобы было желание и трудолюбие, - рассказал глава КХ Жаскайрат Айсиев. На реализацию данной программы по ЗКО предусмотрено 625 млн тенге. Первыми участниками программы стали 13 семей Шынгырлауского района, из числа многодетных, малообеспеченных граждан, а также сельской молодежи. - Сегодня в Шынгырлауском районе был дан старт новому направлению государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек Балапан». Мы раздали около двух тысяч цыплят многодетным и малообеспеченным семьям. Это позволит им начать свой бизнес. В районе определен и свой оператор, - рассказал директор палаты Предпринимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов. Необходимо отметить, что здесь программа предусматривает грант в размере 330 000 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.