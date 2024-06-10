На сайте министерства промышленности и строительства РК сообщается, что в селе Каратобинского района начали строить 90 домов для пострадавших от паводков. В 13 домах уже завершили ремонт. Закончить строительство планируют к концу августа. За процессом строительства можно наблюдать онлайн через портал gov.kz.

По данным ситуационного центра МПС РК, в ЗКО проведено техническое обследование 3 332 объектов. По результата обследования для пострадавших нужно построить 401 дом, 1 497 домов купить и в 1 434 домах сделать ремонт.