Благотворительный фонд «Халык» (Halyk Fund) – учреждён в апреле 2016 года Динарой Кулибаевой для проведения благотворительной деятельности на системном уровне, реализации социальных проектов и общественно значимых мероприятий в области спорта и образования в Республике Казахстан.

В этом году в рамках масштабной республиканской акции «Дорога в школу», ставшей уже традиционной, 600 первоклассников из числа малообеспеченных и многодетных семей в различных регионах страны встречают День знаний со школьными наборами из рюкзаков и учебных принадлежностей, собранных и безвозмездно переданных благотворительным фондом «Халык». Фонд «Халык» традиционно поддерживает республиканскую акцию, инициированную Министерством образования и науки Республики Казахстан, управлениями образования и районными акиматами: в этом году на закуп школьных наборов было выделено свыше 10,7 млн тенге.Подготовка к первому учебному году у родителей первоклассников в этом году сопряжена с трудностями карантинного режима, отмечают в благотворительном фонде «Халык», и хотя часть учеников будут обучаться дистанционно, важно, чтобы у первоклашек было все необходимое из канцелярских принадлежностей для комфортного обучения, а для родителей помощь стала бы небольшим подспорьем. Поэтому при формировании школьных наборов, в первую очередь, учитывались потребности учеников в учебных принадлежностях. Школьные наборы от фонда «Халык», состоящие из рюкзаков и необходимых канцелярских товаров (тетрадей, ручек, карандашей и пр.), распределяются в соответствии со списками сформированными местными исполнительными органами и управлениями образования. На протяжении последних 5 лет таким образом Фондом «Халык» было подготовлено к школе более 4 000 первоклашек из малообеспеченных и многодетных семей, на эти цели было выделено более 54 млн тенге.