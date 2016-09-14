22 сентября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов с участием медицинских работников городских поликлиник, ЗКО центра формирования здорового образа жизни проведена широкомасштабная акция по определению уровня артериального давления всем желающим в местах массового скопления людей и в организациях, приуроченная ко Всемирному Дню сердца, который во всем мире отмечают 28 сентября. Целью данного мероприятия является повышение осведомленности населения в отношении причин и последствий высокого артериального давления, мерах профилактики высокого артериального давления и связанных с ним осложнений, а также обучение навыкам самоконтроля артериального давления, формирование общественного мнения в пользу приверженности здоровому образу жизни. Акция была проведена в следующих организациях и местах массового пребывания людей: Областной акимат, городской акимат, торговый центр "City Centre", управление образования ЗКО, центр обслуживания населения, городской автовокзал, торгово-развлекательный комплекс "Орал", рынок «Жеңіс», торговый дом «Болашақ», рынок «Жайық», торговый дом «Зачаганск», торговый дом «Феникс» и рынок "Мирлан". - В рамках акции были распространены информационно-образовательные материалы, даны консультации по профилактике артериального давления. Данным мероприятием было охвачено более двух тысяч человек, - отметили в западно-Казахстанский областной центр формирования здорового образа жизни. Ранее в Уральске неоднократно проводили медицинский осмотр прямо на улице. Так, по улице Д.Нурпеисовой недалеко от ТД "Атриум" прошла акция «Я - за здоровый образ жизни», в ходе которой всем желающим измерили артериальное давление, а также проверили уровень холестерина в крови. - Такую акцию мы решили приурочить к Всемирному Дню здоровья, - говоритзаведующая организационным методическим отделом областного центра ФЗОЖ Альфия НУРЛАНБАЕВА. - Как видите всем желающим мы проводим определение уровня холестерина, глюкозы в крови, измеряем артериальное и глазное давления, рост и массу тела. А также сегодня можно получить консультацию онколога, врача общей практики, психолога. Такие акции мы проводим регулярно и думаю, что таким образом нам удастся привить сберегающие навыки нашим жителям. Стоит отметить, что проходящие мимо прохожие с удовольствием принимали участие в необычном осмотре под открытым небом.