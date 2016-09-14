Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com С начала нынешнего года сотрудниками департамента государственных доходов были выявлены 3 преступления по статье 236 УК РК - "Уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов". По словам руководителя управления расследований правонарушений в налоговой и таможенной сферах Юрия ПИУНОВА, ущерб по данным уголовным делам составил более 240 млн тенге, из которых 170 млн тенге позже были уплачены в доход государства. - Кроме того, за 8 месяцев 2016 года сотрудниками службой экономических расследований были выявлены преступления, связанные с экономической контрабандой. Так, в период 2013 - 2014 годов гражданами Украины были ввезены на территорию Таможенного союза контрабандным путем легковые автомашины, которые в последующем неустановленными лицами по подложным документам, без таможенного оформления были поставлены на учет в органах дорожной полиции РК, - рассказал Юрий ПИУНОВ. - А 23 августа в департамент госдоходов по ЗКО для таможенного оформления была подана декларация на товары «пилы циркулярные и угловая шлифовальная машина» в количестве 4083 мест на сумму 3 335 991 тенге, поступившие из Латвии в адрес участника внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан. Однако, по сведениям полученным из ФТС РФ установлено, что данный товар был отгружен из Финляндии и согласно экспортной декларации Финляндии таможенная стоимость составляет 108 108 673 тенге. В настоящее время по указанному материалу проводится досудебное расследование по факту контрабандного ввоза в особо крупном размере товаров путем недостоверного декларирования с использованием подложных документов.