Фото с сайта mix.tn.kz Как известно, изначально ее муж Бахытбек Есентаев подозревался в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже полицейские переквалифицировали дело по статье "Покушение на убийство". Дело было передано в суд. Дело рассматривает председатель суда Берикжан Байжунусов. Он сообщил, что дело Есентаева будет рассмотрено судом присяжных. Также Байжунусов постановил провести процесс в закрытом режиме в связи с тем, что Есентаеву предъявлено обвинения, связанные с преступлениями сексуального характера. Так, стало известно, что помимо статьи "Покушение на убийство", ему инкриминируют статью 120 УК РК "Изнасилование". Сама Баян Есентаева на суд не явилась. Стоит добавить, что подсудимый выглядит спокойным. Напомним, 10 июня на Кульджинской трассе супруг Баян Есентаевой избил ее и нанес ей несколько ножевых ранений. В результате Есентаева была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу Талгара. Муж Есентаевой был позже задержан и доставлен в Талгарское РУВД. Свою вину он признал. Спустя три месяца Баян Есентаева дала первое интервью, в котором подробно рассказала о случившемся.