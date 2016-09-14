В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 41-летний мужчина спрыгнул с шестого этажа девятиэтажного дома по улице Сарайшык. - По словам очевидцев, мужчина в последние дни злоупотреблял спиртным, вследствие чего и совершил самоубийство. Сейчас ведется расследование, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. К слову, всего за 2016 год в ЗКО было зарегистрировано 80 суицидов.