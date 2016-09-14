- Основными преимуществами нашего университета являются : • Невысокая стоимость обучения и проживания в резиденциях на территории кампуса университета. • Более 100 учебных программ: бакалавриат, магистратура по научным, прикладным специальностям, последипломное образование, подготовительные программы по английскому языку ЕSL. • Зачисление в университет без вступительных экзаменов, по результатам обучения в школах и университетах, возможность перевода из вузов Казахстана с зачётом уже пройденных предметов. • Зачисление студентов без предоставления сертификатов IETS либо TOEFL. Если студенты не имеют сертификатов IELTS /TOEFL, они могут сдать внутриуниверситетский экзамен (English Placement Test). Если уровень английского у студентов недостаточно высок для обучения по основной академической программе, то они начинают своё обучение на подготовительном уровне, на котором академические предметы проводятся параллельно с ESL программой (English as Second Language). • Студентам предоставляется дополнительная медицинская страховка. В Британской Колумбии государственное обязательное провинциальное страхование называется Medical Services Plan (план медицинского обслуживания). Многие медицинские услуги этой страховкой не оплачиваются, такие как, вызов скорой помощи, стоимость лекарства по рецепту, услуги стоматолога, окулиста и других специалистов узкой специализации. С сентября 2016 года всем студентам Thompson Rivers University предоставляется дополнительное медицинское страхование (extended health care), с помощью которого при необходимости можно обращаться за услугами к врачам узкой специализации с минимально возможными расходами. • Предоставление вступительных стипендий, а также за высокие академические показатели во время обучения.

Более подробную информацию Вы можете получить на презентации в конференц-зале в бизнес - комплексе «Сити-Центр» 27 сентября в 18.00 по адресу: г. Уральск, ул. Ескалиева, 177. А также по номерам: 51-85-61, 8-707-618-37-81, 8-778-320-54-46.

- Добрый день! Спасибо за приглашение посетить ваш город – это мой первый визит в Уральск. В нашем университете обучаются студенты из вашего города, и мне безумно интересно будет встретиться с жителями Уральска, а также поделиться своим личным опытом обучения и проживания в Канаде, представить университет TRU школьникам, студентам, а также их родителям. На мой взгляд, Thompson Rivers University (TRU) сочетает в себе всё, что, как правило, ищут студенты: доступное по цене обучение и проживания на кампусе, благоприятный климат, большое количество программ обучения на любой вкус. TRU основан в 1970 году, расположен на юге центральной части Британской Колумбии, в городе Камлупс (Kamloops), и занимает лидирующую позицию в сфере международного образования в Канаде.- Да, эта возможность есть у всех наших студентов. Сочетание обучения и практики при получении высшего и дипломного образования (программы Co-Op). Для студентов это отличный старт профессиональной карьеры в Канаде и экономия средств одновременно. Кроме этого, у них есть возможность после окончания обучения легально работать по программе Post Graduation Work Permit Program. Если программа обучения длится более 2 лет, разрешение на работу выдается сроком на 3 года. Это право не распространяется на выпускников языковых, средних школ Канады, а также на некоторые другие программы обучения.- Студенты у нас обучаются в разных направлениях - гуманитарные, искусство, компьютерные науки и технологии, а также обучаются для работы в сфере образования, социальной работы, здравоохранения, юриспруденции, точной науки, экологии и туризма.- Исключительно мягкий климат, чистая окружающая среда и горный воздух. Безопасное окружение и недорогой уровень жизни, отличные условия для занятий активными видами спорта, на кампусе имеется бассейн, футбольное поле, спортивные и тренажерные залы, библиотека, студентам предоставляется проездной билет для пользования городским транспортом.- Обучение и проживание на протяжении одного семестра стоит 8100 $(USD)- Прежде всего, обратиться в языковой центр «Дестинейшн». Здесь Вам помогут в подготовке документов для поступления, оформлении визы, бронировании билетов, подготовке к экзаменам.