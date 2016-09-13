Дарига Назарбаева в 1992 году назначена вице-президентом Детского благотворительного Фонда «Бобек». В разные годы была директором, президентом и председателем Совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар». 27 апреля 2002 года на собрании инициативной группы первого конгресса журналистов Казахстана Назарбаева была избрана председателем исполнительного комитета.С 25 октября 2003 года по 2006 год лидер партии «Асар».Осенью 2004 году была избрана в парламент по списку партии «Асар». В 2006 году инициировала слияние «Асара» и ещё ряда провластных партий с партией президента «Отан», позднее переименованной в «Нур Отан». 23 июля 2007 года на внеочередном собрании акционеров «Нурбанка» Назарбаева была единогласно избрана членом совета директоров банка (ей принадлежали 36 процентов акций «Нурбанка»), а в 2010 году покинула его. После парламентских выборов в январе 2012 года она стала депутатом и возглавила комитет Мажилиса по социально-культурному развитию. 3 апреля 2014 года единогласно избрана вице-спикером мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстана и руководителем парламентской фракции партии «Нур Отан». 11 сентября 2015 года назначена заместителем Премьер-министра Республики Казахстан.
