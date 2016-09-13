Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, больше всего скрыто вакантных мест было в управлениях здравоохранения и образования. - По итогам коллегии все нарушения были отражены в представлении акиму области с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответсвенности руководителя управления облздрава. По результатам рассмотрения акта надзора распоряжением акима области Камидолла ИРМЕНОВ был привлечен к дисциплинарной ответственности с наложением дисциплинарного взыскания в виде выговора за отсутствие контроля законодательства в сфере здравоохранения и занятости населения, - отметили в прокуратуре. - Также за при оказании населению гарантированного объема медпомощи 5 человек были освобождены от занимаемых должностей. В их числе директора ЦРБ Сырымского и Бурлинского районов. К слову, всего за сокрытие вакансий в госорганизациях ЗКО были привлечены к ответственности 74 лица. Из них 23 - к административной и 51 к дисциплинарной ответственности.