Идрисова Ерлана Абильфаизовича – министром иностранных дел РК,

Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича – министром внутренних дел Республики Казахстан, Абаева Даурена Аскербековича – министром информации и коммуникаций Республики Казахстан,

Сагадиева Ерлана Кенжегалиевича – министром образования и науки Республики Казахстан,

Дуйсенову Тамару Босымбековну – министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан,

Касымбека Жениса Махмудулы – министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан,

Султанова Бахыта Турлыхановича – министром финансов Республики Казахстан,

Мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры и спорта Республики Казахстан,

Бишимбаева Куандыка Валихановича – министром национальной экономики Республики Казахстан,

Бозумбаева Каната Алдабергеновича – министром энергетики РК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю назначить:Настоящий указ вводится в действие со дня подписания, - говорится на сайте Акорды. Таким образом, почти все министры сохранили свои кресла. На должность министра обороны назначен Сакен Жасузаков, а министром юстиции стал Марат Бекетаев. Кроме того, указом главы государства реорганизовано министерство по делам государственной службы Республики Казахстан.