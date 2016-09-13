Указ "О составе правительства Казахстана" был опубликован на сайте Акорды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю назначить:
  • Идрисова Ерлана Абильфаизовича – министром иностранных дел РК,
  • Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича – министром внутренних дел Республики Казахстан, Абаева Даурена Аскербековича – министром информации и коммуникаций Республики Казахстан,
  • Сагадиева Ерлана Кенжегалиевича – министром образования и науки Республики Казахстан,
  • Дуйсенову Тамару Босымбековну – министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан,
  • Касымбека Жениса Махмудулы – министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
  • Султанова Бахыта Турлыхановича – министром финансов Республики Казахстан,
  • Мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры и спорта Республики Казахстан,
  • Бишимбаева Куандыка Валихановича – министром национальной экономики Республики Казахстан,
  • Бозумбаева Каната Алдабергеновича – министром энергетики РК.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания, - говорится на сайте Акорды. Таким образом, почти все министры сохранили свои кресла. На должность министра обороны назначен Сакен Жасузаков, а министром юстиции стал Марат Бекетаев. Кроме того, указом главы государства реорганизовано министерство по делам государственной службы Республики Казахстан.