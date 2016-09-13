Иллюстративное фото с сайта deti.mail.ru - В Казахстане 430 детей-подростков живущих с ВИЧ статусом, из них 236 – в Шымкенте. В ЮКО эти дети имеют неограниченный доступ ко всем видам медицинских услуг, но в других областях ещё около ста детей не имеют такой возможности. Мы проводили исследование и выяснили это, - сообщил активист общества родителей детей с ВИЧ Канат Алсеитов. По его словам, практически во всех регионах страны медработники отказываются оформлять инвалидность для детей с ВИЧ-статусом. - Хотя есть приказ Минздравсоцразвития от 30 января 2015 года за номером 44, где в пункте 22 конкретно указано, что дети имеющие инвалидность – это те, которые именно приобрели иммунодефицитное состояние. Без таких базовых соцгарантий и доступа к медуслугам невозможно перейти к официальному принятию статуса и подготовке детей ко взрослой жизни, - подчеркнул он. Канат Алсеитов напомнил, что в этом году исполняется 10 лет шымкентской вспышке ВИЧ, дети подросли и сейчас стоит вопрос об их социализации.