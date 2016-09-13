Наши адреса: Автосалон Lifan и Chery - ул. - Шолохова 11/4, 8 (7112) 21-45-45,21-55-55. Автосалон Renault и Mitsubishi – ул. Шолохова 41 , 8 (7112) 222-700, 8 747 508 00 00

Выставку автомобилей под открытым небом сотрудники компании «Урал-Кров-Авто плюс» проводят с завидной регулярностью, принимая участие во всех городских праздниках, тем самым давая возможность горожанам узнать об автоновинках.– Не у всех есть время прийти в салон на презентацию новинки, и мы решили сделать вот такой подарок горожанам - представить российский кроссовер Renault Kaptur на выставке под открытым небом. Также мы представляем уже знакомые и полюбившиеся автомобили - Renault Duster и Sandero Stepway, Lifan X60, Lifan X50, Chery Tiggo и приглашаем всех автолюбителей к нам опробовать их на тест-драйве. Кроме того, в скором времени мы ожидаем появление нового Lifan Solano II, - говорит старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА.Новая модель кроссовера Renault Kaptur пришлась по вкусу многим уральцам, и каждый норовил заглянуть под капот, посидеть в салоне, чтобы оценить комфорт и технические характеристики.– Это автомобиль совершенно нового поколения и сравнить его можно только с Duster, с которым совпадает исходная платформа B0. Он отлично приспособлен к нашим дорогам и климатическим условиям: имеет высокий клиренс, мощную и надежную подвеску с большим запасом прочности, а также оснащен системой Renault Start и многое другое, - рассказывает о новичке руководитель отдела продаж Юрий ТИТОВ.– Мы предлагаем 2 варианта бензиновых двигателей и 4 варианта трансмиссии, - продолжает специалист. - Это комфортная и надежная модель, которая уже в «базовой» комплектации имеет высокий уровень технического оснащения - ключ-карта с функцией «свободные руки», ESP и многое другое. У автомобиля масса достоинств, которые вы сможете оценить, придя к нам в салон.Пока одни горожане расспрашивали о новичке, другие приценивались и интересовались, можно ли приобрести новое авто в кредит.- Действительно, у нас масса интересных предложений для наших клиентов. Совместно с нашим постоянным партнером - Евразийским банком - продолжаем льготную программу по кредитованию. Номинальная ставка составляет от 0,1%, первоначальный взнос - от 10%, сроком до 7 лет, - говорит руководитель департамента развития дилерской сети ТОО «Урал-Кров-Авто плюс» Марина ЧЕРНОКОЖЕВА.Для тех, кто хочет сэкономить, советуем обратить внимание на автомобили Lifan прошлого года. Выгода между автомобилями 2015 года выпуска и нынешнего года составляет до 1 миллиона тенге. А также действуют осенние скидки – 300 тысяч тенге на Renault Duster и 200 тысяч тенге на Sandero Stepway и Renault Logan.Вам надоело ходить пешком, или вы хотите сменить ваш старый автомобиль? Приходите к нам, и мы подберем автомобиль по вашему вкусу, характеру и кошельку.