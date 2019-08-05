Футболисты озвучили ряд актуальных для клуба проблем, поделились мнениями касательно их решения. В свою очередь аким области пообещал оказать спортсменам всестороннюю поддержку. - Для Актюбинской области футбол остаётся главным: население любит этот массовый и престижный вид спорта. Мы будем и дальше поддерживать футбол. Особенность нашей команды в том, что 19 из 24 игроков - местные ребята. Такого нет ни в одной другой команде Казахстана, - отметил Ондасын Уразалин. Главный тренер ФК «Актобе» Александр Седнев поблагодарил акима области за внимание к спортсменам. - К сожалению, в последнее время мы не смогли оправдать надежды наших болельщиков, мы хотели бы поблагодарить всех кто, несмотря на наши временные неудачи, поддерживает и верит в нас, - сказал главный тренер. Игроки вручили Ондасыну Уразалину на память футболку ФК «Актобе». Глава региона пожелал команде удачи в предстоящих играх.