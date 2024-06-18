В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что аким Уральска Миржан Сатканов уже около двух недель находится на больничном. Его обязанности временно исполняет заместитель градоначальника Азамат Халелов.

Как отметили в пресс-службе акимата, во время ЧС он не мог уйти на больничный. Сколько он будет восстанавливаться и чем болен, в ведомстве не уточнили.