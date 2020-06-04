Реконструкция улицы Коняхина от улицы Самал до улицы Тауелсиздик началась 23 мая этого года и должна была закончиться 15 ноября. Протяженность улицы составляет 731 метр, ширина дороги - 6 метров. На ремонт было выделено более 72 млн тенге. Директором подрядной организации ТОО "ШамШин" является Бекболат Шканов, депутат, член партии Nur Otan. Глава региона Гали Искалиев проинспектировал ход строительства. Выяснилось, что 30 мая из-за низкого качества выполняемых работ ремонт был приостановлен. Однако подрядчик, несмотря на поручение остановить ход строительно-монтажных работ, продолжил укладку тротуара. – Рецептура асфальтобетонной смеси не согласована заказчиком, отсутствуют сертификаты на бортовые камни, отсутствует подбор состава бетонной смеси Б-15, срезка существующего основания, основание под тротуар производится из щебня марки 20-40, тогда как по смете идет марка 10-20, отсутствует разбивка, отсутствуют геодезическая съемка. Если эти замечания не устранить, то асфальт может разрушиться, - рассказал дорожный инженер по строительству РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Заурбек Кипшакбаев. Гали Искалиев отметил, что ремонтные работы должны проводиться в соответствии со всеми требованиями. – Кто вас торопит? Остановите строительство и устраняйте замечания. Вы же депутат, член партии Nur Otan. Вы должны быть примером для всех. Не нужно торопиться. Лучше выполнять работу не торопясь, но качественно. Никто не будет вас торопить, - сказал Гали Искалиев. В случае неустранения указанных замечаний объект не будет принят в эксплуатацию. MTZmxZExkZcМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.