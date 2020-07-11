Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 9 июля, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, где аким ЗКО Гали Искалиев пояснил эпидемиологическую обстановку в области, а также рассказал о нехватке лекарственных препаратов в аптеках. - За последний месяц поставка противовирусных и жаропонижающих препаратов в области увеличилась в пять раз. В настоящее время имеется запас лекарств, таких как парацетамолсодержащие препараты, ацетилсалициловая кислота, цефтриаксон, противовирусные препараты, азитромицин и аскорбиновая кислота. Не хватает парацетамола, левофлоксацина и антикоагулянтов, - отметил глава области. По его словам, аналогичный дефицит наблюдается по всей стране, в связи с задержкой отгрузки от производителя лекарств. - По поручению президента мы начали выявлять перекупщиков лекарственных средств и отслеживать завышение цен в аптеках. Мониторинговые группы уже зафиксировали факты нарушений со стороны владельцев некоторых аптек. Все материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для наложения штрафов. Аптеки не должны устанавливать цены выше тех, которые разрешены государственными органами. Предельные цены на лекарства можно посмотреть на сайте Dari.kz, - пояснил Гали Искалиев. К слову, глава региона отметил, что все государственные медучреждения, которые лечат заболевших, обеспечены необходимым количеством лекарственных средств и препаратов. - До меня доходят сообщения, что продавцы в некоторых аптеках города перепродают лекарственные средства вне кассы и соответственно просят сверху надбавку. Хочу предупредить всех владельцев аптек, а также продавцов, сейчас ведется жесткий контроль за этими нарушениями, это может привести к ответственности, вплоть до уголовной, - заверил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.