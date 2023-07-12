Сегодня, 13 июля, в рамках рабочего визита делегация, возглавляемая акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым, вместе с представителями Министерства энергетики Казахстана, посетила Карачаганакское месторождение. Главная цель визита этой делегации заключалась в ознакомлении с текущими крупными проектами, в особенности с Проектом Расширения Карачаганака (ПРК-1), а так с достигнутым прогрессом.

В ходе визита делегация изучила ход реализации ПРК-1 и других важных проектов, направленных на продление сроков максимальной добычи жидкой фракции. Участникам делегации представилась возможность ознакомиться с ключевыми аспектами деятельности компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг, включая успешную реализацию крупных капитальных проектов. В ходе обсуждений также рассматривались перспективы газового проекта и развитие местного содержания и социальной инфраструктуры в регионе.

По итогам визита аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев выразил высокую оценку работе компании и пожелал коллективу Карачаганак Петролиум Оперейтинг дальнейших успехов в развитии Карачаганакского месторождения.

Напомним, в марте нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал на Карачаганакском месторождении, где ознакомился с проектом расширения Карачаганака.

Как сообщил генеральный директор консорциума Карачаганак Петролиум Оперейтинг Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведётся работа по строительству пятого компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов.

"На этом этапе проекта будет инвестировано 970 миллионов долларов и трудоустроено около 3500 человек. На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство шестого компрессора рециркуляции газа. Планируется направить на эти цели 735 миллионов долларов и создать 1300 новых рабочих мест", – рассказали тогда президенту в компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг.

Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 миллионов тонн и даст возможность Казахстану и партнёрам получить дополнительную выручку.

Консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО) занимается разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.