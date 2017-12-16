СОШ №4 снесли в марте этого года. Старое здание средней школы было построено в 1956 году и капитально ремонтировать его не было смысла. Поздравить педагогов и родителей, чьи дети обучаются в СОШ №4, с открытием приехал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Все это время, пока школу возводили заново, дети учились в СОШ №26. Теперь они вернутся в стены родной им школы. В новом году к школе будет положен асфальт от объездной дороги, - рассказал глава региона. Со слов одной из родительниц Натальи МАКАРОВОЙ, ее дочь учится в СОШ №4, и она очень рада, что все ученики вернутся в свою школу. - Мы долгое время учились в соседней школе. Сами понимаете, когда две школы находятся на одной территории, очень тяжело, главное - что наши учителя всегда были рядом. Новое здание очень светлое и оборудовано по последнему слову техники. Теперь будем ждать, когда положат асфальт, а то весной и осенью в нашем районе просто невозможно пройти, - заявила Наталья МАКАРОВА. Стоит отметить, что реконструкция школы обошлась бюджету в 950 млн тенге. К слову, в этом году в регионе было намечено построить 7 школ. Четыре из них в Уральске и три в районах области - Казталовском, Зеленовском и Бурлинском. На эти цели выделено 7,8 млрд тенге. В этом году капитально отремонтированы были четыре городские школы. Это СОШ №2, №4, №36 и №39. - Это школы, которые стоят в приоритете на капитальный ремонт. Аварийных школ в нашем городе нет, - рассказала Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. Проектно-сметная документация на ремонт четырех школ уже готова. Следует отметить, что СОШ №2 отремонтируют за счет недропользователей. КПО б.в. готов выделить необходимые средства и уже затребовал ПСД. Школу №39 отремонтируют за счет республиканского бюджета, как только на это будут выделены средства. СОШ №4 и №36 отремонтируют за счет местного бюджета. В среднем на ремонт каждой школы потребуется порядка 300 млн тенге. Между тем, капремонт объектам образования действительно требуется. К примеру, СОШ №2 была построена в 1967 году.

Так выглядела СОШ №4 до ремонта