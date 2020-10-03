Голосование праймериз состоялось сегодня, 3 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО принял участие в голосовании праймериз По словам акима ЗКО Гали Искалиева, он отдал голос за 18 кандидатов, из 91 представленных претендентов праймериз. - Есть люди, которых я знаю давно, но есть и новые, о которых я узнал на онлайн дебатах. Надеюсь, что они получат голоса других наших партийцев. Видно, кто как готовился и разрабатывал программы. Все условия созданы, голосовать удобно. Все открыто и прозрачно, поэтому я с нетерпением жду результатов голосования. На самом деле для меня это тоже очень интересно, - отметил аким ЗКО. С его слов, после проведения праймериз работа будет более плодотворной. - Это не просто пиар акция, это все делается для того, чтобы улучшить работу партии и поднять имидж, - отметил Гали Искалиев. Первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев рассказал, что сейчас они уже вышли на финишную прямую и партийные выборы проходят очень активно. - Нужно отметить, что явка по всем районам составляет 72%. Сегодня открылись 140 участков по всей области, из них на 52 участках голосование идет традиционным способом, то есть там, где нет интернета. До двух часов дня участки будут открыты. В голосовании примут участие 421 кандидат. Все 27 тысяч членов партии нашего региона имеют возможность проголосовать по решению центрального аппарата, голосование продлено до 14.00 4 октября в связи с большой нагрузкой на систему, - пояснил Мурат Мукаев. Также он отметил, что при онлайн голосовании каждый кандидат видит свой уровень. Напомним, в середине сентября в Уральске состоялись первые публичные дебаты среди участников праймериз. Аким ЗКО принял участие в голосовании праймериз Аким ЗКО принял участие в голосовании праймериз Аким ЗКО принял участие в голосовании праймериз Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА